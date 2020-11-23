بالصورة – الشبه بين ابن داوود حسين وحسين الجسمي يثير اهتمام الجمهور

متابعة بتجـــــــــــــرد: اتجهت الأنظار مؤخراً إلى احد الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” بسبب نشره صورة للفنان الكويتي داوود حسين برفقة ابنه حسين. واثار الأخير الاهتمام بشكله حيث رأى الكثيرون أنه وسيم فيما قارن آخرون بين شكله وشكل والده ولفتوا إلى انهما يتشاركان الكثير من الملامح. واللافت أن عدداً من هؤلاء اعتقدوا أنه الفنان حسين الجسمي بسبب الشبه الكبير بينه وبين الفنان بحسب رأيهم.

ومما جاء في التعليقات: ” سنون والخشم نسخ ولصق ماشاء الله والباقي شكله على أمه” و”هذا مش الجسمي؟” و”يشبه حسين الجسمي” و”متأكدين إنه مو ابن حسين الجسمي؟” و”أحسه يصلح يكون ولد حسين الجسمي”.

ويشار إلى أن الفنان القدير أحدث ضجة في وقت سابق عندما زار قبر مواطنه الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا وعبّر بكلمات مؤثرة عن شكره الكبير لكل ما قدّمه له في حياته من دعم وتشجيع.

وتداول جمهور مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحسين قال فيه: “وصلت الى قبر ابوي ومعلمي وناصحي رحمة الله عليه”. وأضاف: “الله يرحمك يا ابو عدنان ويسكنك فسيح جناته، شكراً على كل لي ساويته لي، شكراً على كل وقفاتك معاي، شكراً على انك تبنيتني “.