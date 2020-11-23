إليسا تحتفل بعيد ميلاد سالم الهندي: أكثر القريبين على قلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على تهنئة سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، بعيد ميلاده، من خلال حسابها بموقع "تويتر".

وغردت "إليسا"، قائلة: "اليوم عيد ميلاد شخص من أكتر الناس القريبين على قلبي، اللي تشاركت معن أجمل لحظات النجاح".

وأضافت: "كل سنة وإنت بنشاطك وحبك واندفاعك على رأس أهم النشاطات الفنية بالعالم العربي".

من ناحية أخرى طرحت إليسا ألبومها "صاحبة رأي" مطلع أغسطس الماضي، عبر جميع المنصات الإلكترونية، وضم الألبوم 18 أغنية، 12 منها باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية واحدة باللغة الفرنسية وهي أغنية Mourir sur scène.