حوار بين تركي آل شيخ وعمرو دياب ينتهي بضم "غدارين" لألبومه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن الفنان عمرو دياب عن ضم أغنية "غدارين" من كلمات تركي آل شيخ، لألبومه الجديد الذي يعكف عليه حاليًا.

وبدأ الأمر عندما عرض المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، أغنيته على عمرو دياب من خلال "تويتر"، قائلًا: "لو صاحي هبعتلك أغنية تسمعها وتقولي رأيك"، ليرد عمرو: بعد الاستماع: "مش قولت لك بتفائل بالأغاني اللي بتيجي على آخر وقت... يلا بينا".

وفي تعليق طريف، علقت إحدى متابعات عمرو دياب على الحديث المقام بينه وتركي آل شيخ قائلة: "انتو معكوش أرقام بعض؟ ما تكلموا بعض واتس اب احنا مالنا بالحوار ده".

من ناحية أخرى، طرح المطرب عمرو دياب مؤخرًا أغنيته الجديدة "أهي أهي" وهي دويتو يجمعه بالمطربة اليونانية إيريني بابا دوبلو، بعدها طرح أغنية "الجو جميل" من كلمات محمد القاياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.