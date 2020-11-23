تشييع جنازة طارق عاكف من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تُقام صلاة الجنازة على الملحن والموزع الموسيقي طارق عاكف، عقب صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة، إذ توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 60 عاما.

وتوفي الملحن والموزع الموسيقي طارق عاكف،صباح اليوم, بعد صراع مع المرض.

طارق فاروق عاكف ولد في 28 نوفمبر 196، وهو ملحن وموزع موسيقى مصري وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف.

أسس استوديو "صوت الحب" في القاهرة، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية، ومنهم راغب علامة، وماجدة الرومي، ومحمد عبده، ووردة الجزائرية وسميرة سعيد، وطلال مداح، وأبوبكر سالم، وعاصي الحلاني، ورابح صقر ولطيفة، وأحلام.