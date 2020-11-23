تزوج 9 مرات وعمل مخرجاً وممثلاً.. من هو سناء شافع

تصدر ندى بسيوني، معدلات الأكثر تداولًا بمواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما شاركت جمهورها ومتابعيها، فيديو من حفل زفاف ابنتها مايا، التي أنجبتها من الفنان الراحل سناء شافع، وأقيم مساء أمس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وظهر اسم سناء شافع، فى مؤشرات بحث المصريين، بعد حفل ابنته مساء أمس، لمعرفة تفاصيل أكثر عن الراحل سناء شافع بعد وفاته بـ ثلاث أشهر، حيث قدمتها والدتها الفنانة ندى بسيوني، إلى زوجها.

ونشرت "ندى" الفيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت: "أجمل لحظة مع أجمل

عروسة، وأنا بقدمها لزوج المستقبل مهاب، بحبك يا مايا بنت عمري كله".

تستعرض "بوابة الوفد"، أبرز المعلومات عن صاحب الشعبية الكبيرة في الأوساط الفنية المصرية، وبين زملائه وتلاميذه، من مواليد 25 يناير 1943م، تعود أصول الفنان سناء شافع إلى مركز ساحل سليم بمحافظ أسيوط، وهو مخرج مسرحي وممثل قدير، بالإضافة لعطاءاته كأستاذ أكاديمي، تخرج فى المعهد العالي للسينما ، وعمل مدرسًا به، كما قدم عشرات الأدوار بالتليفزيون والسينما والمسرح، أخرج مسرحية دون كيشوت

عام 1975م، ومن أبرز إنتاجاته المسرحية، كما أن أدواره السينمائية المتعددة حققت له الشعبية داخل البيت المصري، ومن أبرزها دوره في فيلم "حتى لا يطير الدخان" وفيلم "فوزية البرجوازية"، في التليفزيون شارك في مسلسلات الزيني بركات

الفنان سناء شافع تزوج 9 مرات، وكانت أبرز زيجاته داخل الوسط الفني، من الفنانة ناهد جبر، والفنانة ندى بسيوني، ورغم أن ولد في موشا بأسيوط، إلا انه انتقل مبكرا مع والده الشيخ الأزهري إلى القاهرة للإقامة في حي الجمالية، وهو الأمر الذي فتح الطريق لموهبته التمثيلية والفنية أن تثقل نفسها بطريقة علمية، بعد التحاقه بالمعهد العالي للسينما .