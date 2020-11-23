بعد 3 أشهر من وفاته.. سناء شافع مطلوب على جوجل بسبب زفاف ابنة ندى بسيوني

تصدرت ندى بسيوني، معدلات الأكثر تداولًا بمواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما شاركت جمهورها ومتابعيها، فيديو من حفل زفاف ابنتها مايا، التي أنجبتها من الفنان الراحل سناء شافع، وأقيم مساء أمس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ظهر اسم سناء شافع، بمؤشرات بحث المصريين، بعد حفل ابنته مساء أمس، لمعرفة تفاصيل أكثر عن الراحل سناء شافع بعد وفاته بـ ثلاث أشهر، حيث قدمتها والدتها الفنانة ندى بسيوني، إلى زوجها.

ونشرت "ندى" الفيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت: "أجمل لحظة مع أجمل عروسة، وأنا بقدمها لزوج المستقبل مهاب، بحبك يا مايا بنت عمري كله".

جدير بالذكر أن ندى بسيونى تزوجت من المخرج المسرحى والفنان الراحل، سناء شافع، فى

بدايات مشوارها الفنى، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة مايا، ثم تزوجت من المخرج، شريف يحيى، وانفصلت عنه.

توفي الفنان سناء شافع 12 أغسطس الماضى، بعد صراع مع المرض عن عمر 77 عامًا.

ومن أحدث الأعمال الفنية للفنانة ندى بسيوني هو مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة: الفنانة ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوي ومحمود حجازي ونسرين أمين وكريم قاسم ونبيل عيسى، وهو من تأليف: أيمن سلامة، وإخراج: محمد على، وحقق نسبة نجاح كبيرة أثناء عرضه بالمارثون الرمضاني الماضي.