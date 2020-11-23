نجمات من الوسط الفني تعايدن سالم الهندي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 12:17 مساءً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2020 11:50 صباحًا

عايدت فنانات من لبنان والعالم العربي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي في تغريدات عبر “تويتر” تمنت له المزيد من التألق.

وكتبت الفنانة اللبنانية إليسا: ” اليوم عيد ميلاد شخص من أكتر الناس القريبين على قلبي، اللي تشاركت معن أجمل لحظات النجاح. كل سنة وإنت بنشاطك وحبك واندفاعك على رأس أهم النشاطات الفنية بالعالم العربي”.

بدورها، عايدته الفنانة اللبنانية مايا دياب وقالت: ” الحب والخير والصحّة بعيد ميلاد الغالي سالم الهندي امنية الصحّة في ايامنا هذه تبقى الاهمّ.. عقبال المية”.

كما عايدته الفنانة أحلام. وقالت عبر “تويتر” أيضاً: ” كل عام وانت بالف خير يا الغالي الصديق الرائع بوفواز يارب حياتك كلها فرح وحب وسعاده وصحه وفرح”.