ندى بسيوني ترد على "التعليقات السخيفة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ردت الفنانة ندى بسيوني على الانتقادات التي طالتها لإتمامها زفاف ابنتها مايا من الفنان سناء شافع، بعد فترة قصيرة من وفاة الأخير.

وقالت ندى بسيوني في تصريحات تلفزيونية إنَّها تحمَّلت تربية مايا وحدها منذ الصغر وكانت تفرح لفرحها وتحزن لحزنها.

وأعربت عن سعادتها الغامرة عندما رأتها عروساً، مشيرة إلى أنَّ "الحداد في الإسلام 3 أيام و40 يوماً، ووالد مايا، الفنان سناء شافع توفي قبل 3 أشهر وهو سعيد في قبره بزفاف ابنته".

وأكدت أنها لا تهتم كثيراً بما وصفتها بـ"التعليقات السخيفة" على مواقع التواصل الاجتماعي.





ولفتت إلى أنَّ سناء شافع كان أستاذها وتحترمه احتراماً شديداً، رغم أن زواجهما لم يستمر طويلاً، متابعة أنَّها سعيدة لأداء رسالتها بزواج ابنتها.

واحتفلت ندى بسيوني بزفاف ابنتها مايا شافع، السبت، ونشرت مقطع فيديو على أنستقرام، ظهرت فيه وهي تقدم ابنتها إلى عريسها.

وكتبت: "أجمل لحظة مع أجمل عروسة وأنا بقدمها لزوج المستقبل مهاب، بحبك يا مايا بنت عمري كله".