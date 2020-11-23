شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك فى صور جديدة بعد الترحيب بظهورها الأخير..وتعلق:العبرة ليست بالزحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة المعتزلة حنان ترك متابعيها عبر حسابها بموقع "تويتر" بصورة جديدة لها، بعد ترحيب الجمهور أمس بأحدث ظهور لها بعد غياب أكثر من عامين، منذ حذفها جميع صورها من حسابها بموقع "انستجرام" في أغسطس 2018، وظهرت حنان في الصور الجديدة تجلس وخلفها البحر، معلقة عليها :"العبرةُ لَيسَت بِالزِّحَام ولَا بعددِ السَّائلِين، ..وَإنَّمَا بِركن دافئٍ مُنطوٍ فِي ثَنايَا رُوحِك.... تَلجأُ إليهِ كلَّما أحسَستَ مِنَ العَالمِ فَزَعًا".



حنان ترك



حنان ترك

كما نشرت صورة أخري لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وسط ترحيب عدد من النجوم، فكتبت النجمة دنيا سمير غانم :"يا نونا وحشتينا أوي"، فيما كتبت مي كساب :"ربنا يحفظك"، وقامت إيمان العاصي بالتعليق بوضع قلوب علي الصورة.



صورة أخري



حنان ترك

وكانت حنان ترك، قد حذرت جمهورها ومتابعيها بسبب الصفحات المزيفة التى تحمل اسمها وتنسب لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "للأسف في صفحات كتير على فيس بوك باسمي، وأنا غير مسئولة عنها، وعن ما ينشر فيها، وده رابط صفحتي الوحيدة الرسمية على فيس بوك وجاري توثيقها إن شاء الله".

وطالبت حنان ترك جمهورها بعدم الانسياق وراء الحسابات التى تنتحل شخصيتها بقولها "نرجو من الجميع تحرى الدقة فيما ينشر منى وعنى حيث إنى لا أمتلك غير صفحة واحدة رسمية وموثقة على إنستجرام وتويتر، وهذا الحساب على فيس بوك، وجارٍ توثيقه، وأنا غير مسئولة عن أى شيء ينشر إلا على هذه الحسابات الموثقة رسميًا".

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة حنان ترك فى التليفزيون هو مسلسل "أخت تريز"، الذى عرض فى عام 2012 وكان العمل يناقش العلاقة بين المسلمين والأقباط، وحققت نجاحًا كبيرًا من خلال الشخصيتين اللتين ظهرت بهما فى أحداث العمل، حيث ظهرت بشخصيتين الأولى فتاة مسيحية واسمها تريز، والأخرى فتاة مسلمة وتدعى "خديجة"، إلى أن تكشف الأحداث أنهما أختان فى الأصل.