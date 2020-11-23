شكرا لقرائتكم خبر عن خطوبة سارة درزاوى نجمة مسرح مصر.. وتعلق على صورتها: أخيرا عملتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة سارة درزاوي نجمة فرقة "مسرح مصر" عن خطوبتها، ونشرت صورة لها مع خطيبها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :" أخيرا عملتها ..الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه"، وحرص عدد كبير من زملائها علي توجيه التهاني إليها، فكتب محمد أنور :"الف مبروك يا سارة وربنا يتمملكم بخير يارب"، فيما كتب أوس أوس :"الف مبروك يا سوسو وعقبال الليلة الكبيرة"، وقال حمدي الميرغني :"مبروك وربنا يتمملكم علي خير و يبعد عنكم كل شر".



سارة درزاوي

وكتبت الفنانة سهر الصايغ :"الف مبروك حبيبتي ما شاء الله قمر"، أما الفنانة إسراء عبد الفتاح كتبت :"يا روح قلبي ألف مبروك وربنا يتمملك بخير يا حبيبتي و عقبال الفرح هاجي انا وتمارا نرقص.. بحبك اوي وفرحانة من قلبي اخيرا مستنية بقالي كتير"، وعلقت شيماء سيف قائلة :"مبروك مبروك يا حبيبتي ربنا يتمم لكم بألف خير".



سارة وخطيبها

وكان أخر أعمال الفنانة سارة درزاوي في رمضان الماضى، هو مسلسل "ونسني"، وكان من بطولة عدداً من النجوم الشباب مثل اسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، وبسنت شوقي، سامي مغاوري، حازم إيهاب، أحمد سلطان، محمد عز، ممن اشتهروا أثناء مشاركتهم في برنامج snl بالعربي، ومن تأليف ورشة كتابة تامر فرج وإخراج رامى رزق الله، ويناقش العديد من الموضوعات بشكل كوميدي خلال حلقات المسلسل الذي من المقرر طرحه قريباً.