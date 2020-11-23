شكرا لقرائتكم خبر عن زواج عبدالوهاب ومديحة ومظهر وهند رستم وحب العندليب والفراشة.. شائعات زمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلاحق الشائعات أهل الفن دائماً، وخاصة ما يتعلق بالعلاقات العاطفية وأخبار الزواج والطلاق والنميمة.

وكما يتعرض نجوم الجيل الحالى للكثير من هذه الشائعات، فلم يسلم منها أيضاً نجوم الزمن الجميل، وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1958 نشرت المجلة أبرز الشائعات التى تعرض لها نجوم الفن فى هذا الوقت، دون أن يكون لها أساس من الصحة

وأشارت الكواكب إلى عدد من أبرز الشائعات التى لاحقت النجوم وقتها، وكان من أهم هذه الشائعات ما طال الفنان الكبير أحمد مظهر ومارلين مونرو الشرق الفنانة هند رستم، حيث ترددت شائعات عن علاقة حب مشتعلة بين النجمين الكبيران، وهو ما نفاه مظهر فى حوار صحفى أكد خلاله أنه يعيش فى سعادة مع زوجته وأبنائه.

فيما ترددت شائعة اخرى عن علاقة حب نشأت بين العندليب عبدالحليم حافظ والفراشة سامية جمال وأن الشاهد على هذه القصة المطرب سيد اسماعيل والذى خرج لينفى علمه أى شيئ عن علاقة حب بين العندليب والفراشة، مؤكداً أن ما يجمعهما علاقة زمالة فقط، فيما صمت النجمان ليتركا هذه الشائعة تموت فى مهدها.

وبعد طلاق الموسيقار محمد عبدالوهاب وزوجته إقبال نصار ترددت الكثير من الشائعات عن علاقة حب تجمعه بسمراء النيل مديحة يسرى، وهو ما دفع موسيقار الأجيال لنشر بيان فى الصحف يؤكد فيه عدم وجود أى علاقة بين مديحة يسرى وطلاقة من زوجته.

كما طالت إحدى هذه الشائعات الفنان عمر الحريرى بعد طلاقه من زوجته نادية سلطان لتؤكد الشائعة اعتزامه الزواج بإحدى فتيات الثلاثى المرح ولكن سرعان ما نفى الحريرى هذه الشائعة عملياً بعودته إلى زوجته.

ومن أطرف الشائعات التى انتشرت حول الفنانة ليلى فوزى والتى أشارت إلى علاقة تربطها بضابط بوليس كثيرا ما ظهرت معه فى المناسبات واللقاءات الإجتماعية، حتى اتضح أن هذا الضابط هو شقيقها.