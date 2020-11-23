شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفائزين بجوائز American Music Awards أبرزهم تايلور ودوجا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم أمس حفل توزيع جوائز " American Music Awards " لعام 2020 و ذلك على مسرح Microsoft فى وسط مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية، و قد أشار موقع " جاست جيرد " أن الحفل تم تسجيل بعض أجزاءه مسبقا ، و كانت النجمة تاراجى بيندا هينسون هى مقدمة الحفل .
فازت النجمة العالمية تايلور سويفت بجائزة أفضل نجم للعام ، كما نالت جائزة أفضل فيديو كليب للعام و ذلك بكليبها " cardigan " و فازت أيضا تايلور بجائزة أفضل فنانة روك / بوب للعام .
بينما فازت النجمة العالمية دوجا كات بجائزة أفضل فنان جديد لعام 2020 كما فازت بـ " FAVORITE FEMALE ARTIST – SOUL/R&B "، و كانت جائزة أفضل تعاون لهذا العام من نصيب جاستين بيبر ودجان + شاى عن اغنية " Hours 10,000 " .
و فاز الفريق الكورى الشهير " BTS " بجائزة " FAVORITE SOCIAL ARTIST " و جائزة افضل فريق غنائى للعام .
و عن جائزة أفضل مغنى بوب / روك فكانت من نصيب النجم العالمى جاستين بيبر ، بينما فازت النجمة العالمية دوا لييبا بجائزة أفضل أغنية للعام بـ " Don’t Start Now " ، فى حين فاز النجم هارى ستايل بجائزة أفضل البوم للعام بفئة بوب / روك و ذلك بألبومه " Fine Line " .
اما النجم العالمى Juice WRLD ففاز بجائزة افضل مغنى راب / هيب هوب لهذا العام ، بينما حصدت النجمة العالمية نيكى ميناج جائزة أفضل مغنية راب / هيب هوب لهذا العام .
بينما كانت جائزة أفضل أغنية راب هيب هوب، من نصيب كاردى بى و ميجان ذا ستاليون .
فاز النجم العالمي ذا ويك اند بجائزتى " FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B " و FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B " ، كما فاز بجائزة أفضل أغنية SOUL/R&B و ذلك بأغنيته " Heartless " .
و كانت جائزة أفضل نجم لاتيني من نصيب النجم العالمي باد باني و هو أيضا نال جائزة افضل ألبوم لاتيني عن " YHLQMDLG " ، و قد فاز فريق JONAS BROTHERS بجائزة " FAVORITE ARTIST – ADULT CONTEMPORARY " لعام 2020 ، وحصدت ليدي جاجا جائزة FAVORITE ARTIST – ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM) .
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