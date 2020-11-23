شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الفائز بأكبر عدد من جوائز " American Music Awards " لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الملايين من المعنيين بالموسيقى و الغناء حفل توزيع جوائز " American Music Awards " لعام 2020 و ذلك على مسرح Microsoft وسط مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية و الذى قدمته النجمة تاراجى بيندا هينسون>

وكانت التكهنات تزداد حول الرابح الأكبر فى هذه الليلة ، لكن فى الحقيقة أن هذا العام الرابح بأكبر عدد جوائز ليس نجم واحد بل نجمين فاز كل منهما بثلاث جوائز من " American Music Awards ".

تايلور سويفت

كانت النجمة العالمية تايلور سويفت هى واحدة من الفائزين بأكبر عدد من الجوائز لهذا العام ، فالثلاث جوائز التى حصدتهم سويفت هم جائزة أفضل نجم للعام وذلك بعد منافسة قوية مه جاستين بيبر و بوست مالون و رودى ريش و ذا ويك اند ، ، كما نالت جائزة أفضل فيديو كليب للعام و ذلك بكليبها " cardigan " و هى الجائزة التى رشح لها كل من ليدى جاجا و اريانا جراند و دوجا كات و ذا ويك اند و فيوتشر و دريك ، و فازت أيضا تايلور بجائزة أفضل فنانة روك / بوب للعام و هى الجائزة التى رشح لها كل من دوا ليبا و ليدى جاجا .

THE WEEKND

فاز النجم العالمى " THE WEEKND " ذا ويك اند أيضا بثلاث جوائز في الحفل ، و هم جائزة " FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B " التي كان ينافس عليها جون ليجاند و كريس براون ، و "فاز أيضا ذا ويك اند بجائزة FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B ، كما فاز بجائزة أفضل أغنية SOUL/R&B و ذلك بأغنيته " Heartless " .