داوود عبد السيد وأبطال أفلامه.. نجلاء بدر ارتدت المايوه من أجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

يحتفل اليوم الاثنين، المخرج داوود عبد السيد، بعيد ميلاده الـ74، إذ أنه من مواليد 23 نوفمبر 1946.

المخرج الكبير بدأ مشواره بالعمل كمساعد مخرج في عدة أفلام أهمها "الأرض" مع يوسف شاهين، "الرجل الذي فقد ظله" مع كمال الشيخ، و"أوهام الحب" مع ممدوح شكري.

عقب ذلك، قدّم عبد السيد، عدة أفلام تسجيلية من أهمها "وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم" عام 1976، و"العمل في الحقل" عام 1979، و"عن الناس والأنبياء والفنانين" عام 1980.

في عام 1985 قدّم كمخرج ومؤلف أول أفلامه الروائية الطويلة "الصعاليك" لنور الشريف ومحمود عبد العزيز ويسرا، ثم توالت أفلامه الهامة ومن بينها: "الكيت كات" لمحمود عبد العزيز، "البحث عن سيد مرزوق" لنور الشريف، "أرض الخوف" لأحمد زكي، و"مواطن و مخبر و حرامي" لخالد أبو النجا وصلاح عبدالله وشعبان عبدالرحيم، وغيرها.

ولـ داوود عبد السيد الكثير من المواقف مع أبطال أفلامه، ومن تلك الحكايات:-

صلاح عبد الله

قال الفنان صلاح عبد الله إن هناك وجها آخر للمخرج داوود عبد السيد، مدللا على ذلك باختياره للمطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم لبطولة فيلمه "مواطن ومخبر وحرامي" (2001)، قائلا: "كنت قاعد أنا وأستاذ داوود في خيمة رمضانية، ولقيته محتار، قولتله: في إيه؟ قالي إنه بيفكر في شعبان عبد الرحيم في دور بطل الفيلم الثالث الحرامي، قولتله: يا سلام وماله جدا".

أضاف عبد الله في حوار له ببرنامج It's Show Time أغسطس الماضي: "شعبان عبد الرحيم في الوقت كانت شعبيته فظيعة، وبدأت أنادي للناس اللي كانوا في المكان اللي إحنا قاعدين فيه وأسألهم عن رأيهم في أن شعبان عبد الرحيم يمثل، كنت عايز أحفزه على اختياره، لأن الدور كان لايق على شكل شعبان جدا، أستاذ داوود كان كاتب الشخصية دي أنه واحد عامل نفسه مفكر وفلسفي وبيناقش كتب مع أنه حرامي".

تابع: "هو ده داوود عبد السيد.. كان في حيرة يعمل ده ولا لأ، لكنه خد بالنصيحة، ورغم أن اسم داوود عبد السيد له جمهوره، لكن الجمهور اللي راح الفيلم وقت نزوله في العيد كان بتاع شعبان عبد الرحيم".

نجلاء بدر

الفنانة نجلاء بدر اعتبرت أن أهم أعمالها طوال مسيرتها هو فيلم "قدرات غير عادية" مع داوود عبد السيد، وقالت: "أستاذ داوود في حتة تانية خالص، يعطي أبطاله الفن بملعقة من ذهب، هو عالم آخر".

وأضافت خلال حوار لها مع برنامج "بوضوح" عبر فضائية "الحياة" مايو 2016، أنها سبق وضاع منها فيلم (مذكرات مراهقة) مع المخرجة إيناس الدغيدي بعد رفضها ارتداء مايوه، ودخلنا في قضايا ونيابة ومحاكم، ومع ذلك ارتديته مع أستاذ داوود لأن مفهومه مختلف ومش بيتاجر بجسمي وكان المشهد له معنى ومضمون".

تابعت: "أستاذ داوود حملّني أمانة عمل يخاطب طبقة معينة وفكر معين وله هدف، والفيلم ليس تجاريا حتى أرفض تقديم العمل، وأنا مش الوحيدة اللي لبست مايوه في أفلام أستاذ داوود عبد السيد".

واصلت: "الحاجة الوحيدة اللي كانت فجّة بالنسبة لي إني عملت بوسة في الفيلم، لأن عمر ما حد باسني، الموضوع كان صعب نفسيا مش سهل، المخرج كان طالب حاجة معينة وأنا كنت خايفة، قالي: أنا مش عامل فيلم للناس عشان تتفرج على بوسة ولازم تعيطي.. وأيوه البوسة كانت حقيقية، وأنا نفسيا بعدها قعدت فترة مضايقة، إحساسي أنه اغتصاب حاجة مني بغير إرادتي، ومش هكررها تاني، وأنا فخورة إني عملتها في فيلم مع أستاذ داوود، لكن بعد كده هقول لأ للبوس ولأ للمايوه".

وفاء عامر

الفنانة وفاء عامر كشفت في لقاء لها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" عبر قناة cbc، يونيو 2019، أنها كانت من ستقوم بدور شقيقة الفنان محمود عبد العزيز في فيلم "الكيت كات"، قائلةً: "في دور اتاخد مني عشان كنت ضعيفة، اللي محدش يعرفه إني كنت همثل قدام أستاذ محمود عبد العزيز في الكيت كات".

أضافت: "أستاذ داوود لقاني في التصوير بتكسف، قال شكلها هتتعبني، روحت قولتله هو ينفع أستبدل كذا بكذا، قال دي هتخرج بقى، وكنت بقوله أصل البلوزة مفتوحة وبتاع، وبعدها قولت لازم أثبت أقدامي وأنتشر وبعدها أبقى أغيّر طبيعة أدواري".

وقدّم داوود عبد السيد للسينما المصرية 9 أفلام 8 منها من تأليفه، والعمل الوحيد الذي أخرجه ولم يكتبه هو فيلم "أرض الأحلام" لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والنجم يحيى الفخراني، من تأليف هاني فوزي.

ويغيب داوود عبد السيد عن السينما المصرية منذ آخر أفلامه "قدرات غير عادية" مع خالد أبو النجا ونجلاء بدر عام 2015.