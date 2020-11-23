تراند اليوم : فنان مصري يحرج محمد رمضان بكلمات نارية بعد محاولته تبرير ظهوره مع الإسرائيليين

دحض الفنان المصري عباس أبو الحسن دعاية الفنان محمد رمضان بشأن ظهوره مع مشاهير من إسرائيل.

و رد الفنان عباس أبو الحسن على ظهور الفنان محمد رمضان مع إسرائيليين بصورة للمشير أحمد إسماعيل علي أثناء استقاله لإسرائيلي بعد أسره.

وعلق "أبو الحسن" على الصورة قائلا: كدة.. لما تحط ايدك علي كتف صهيوني بيقي كدة..بيبقي أسيرك ..دي حجات مبتتعلمش . اما عدم ادراك الفرق بين الاسرائيلي الصهيوني وما بين اليهودي فدة نقص علام.

وكان محمد رمضان قد حاول تبرير صوره مع الإسرائيليين بجزء من أغنية لمحمد منير تقول "يهمني الإنسان ولو مالوش عنوان".

