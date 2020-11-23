فيديو.. هاني شاكر يكشف كواليس تعاونه مع أحمد سعد في أغنية جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف هاني شاكر، نقيب الموسيقيين في مصر، كواليس تعاونه الفني مع أحمد سعد، في مقابلة تليفزيونية جمعتهما سوياً في برنامج mbc trending.

وقال شاكر: "أحب أحمد سعد على المستوى الشخصي و الفني، وطلب مني أن نتعاون أكثر من مرة، وكان نفسي أتعاون معه بالفعل في الغناء أو التلحين".

وأضاف: "أحمد سعد دمه خفيف وزي العسل، بيضحك طول الوقت، وصوته وكلامه فيه بهجة و تفاؤل، لو شعرت بالضيق هتصل بيه وأقوله تعالى يا أحمد".

من جانبه، أعرب أحمد سعد عن سعادته بالتعاون مع فنان كبير في قيمة وحجم هاني شاكر.

وأشار إلى أنه بذل مجهوداً كبيراً حتى يصل إليه ويتعاون معه.

وأوضح أن أغنية "يا بخته" التي تجمعهما من إنتاج محسن جابر و"دمّها خفيف وكلماتها سهلة ومعبرة جداً، وأتمنى أن تنال رضا الجمهور والنقاد".

وانتهى هاني شاكر وأحمد سعد قبل أيام من تسجيل الأغنية، وتمَّ طرح الفيديو الترويجي لها.



