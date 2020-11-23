وفاة الملحن المصري طارق عاكف.. نعي مؤثر من نجوم الغناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي، فجر الإثنين، الملحن و الموزع الموسيقي المصري طارق عاكف عن عمر ناهز 60 عاما.

وأعلنت الفنانة الإماراتية "أحلام"، خبر الوفاة عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، وكتب قائلة: "انتقل إلى رحمة الله الموزع الكبير طارق عاكف.. لاحول ولاقوة إلا بالله.. اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك.. انتقل إلى رحمه الله الأخ والصديق الصدوق طارق عاكف ادعوا له بالرحمه والمغفرة".







كما عبرت النجمة المصرية أنغام عن حزنها قائلة: "قلبي يتألم جدا طارق عاكف أخي وحبيبي وزميل عمري في ذمة الله وجعت قلبي يا طارق".

ونعته المطربة التونسية لطيفة عبر حسابها على موقع "أنستقرام" قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلي ألحان اسمعها كم ضحكنا وكم نجحنا مع بعض، أعزي نفسي وكل أهلك البقاء لله".

وكتب عبدالله الرويشد: "رفيق الدرب.. صديق وشريك البدايات والنجاحات مشوار طويل وعشرة سنين.. الله يرحمك ويغفر لك طارق عاكف إنا لله وإنا إليه راجعون".





ولد طارق فاروق عاكف، في 28 نوفمبر 1960، وهو ملحن وموزع موسيقى وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف، ويمتلك استوديو "صوت الحب" في القاهرة، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية أمثال: راغب علامة، وماجدة الرومي، ومحمد عبده، ووردة الجزائرية، وسميرة سعيد، وطلال مداح، وأبوبكر سالم، وعاصي الحلاني ورابح صقر.



