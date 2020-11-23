"غبي منه فيه 2".. قصة عودة "سلطان وسامية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت أنباء عودة الفيلم الكوميدي الشهير "غبي منه فيه" بجزء ثان، بعد النجاح الكبير الذي حققه قبل 16 عاما، ضجة كبيرة.

ووفق ما نقله موقع "سبوتنيك" عن العديد من وسائل الإعلام المصرية، فإن المنتج المصري أحمد السبكي قرر إنتاج الجزء الجديد.



وأضاف أن "السبكي" يجري حاليا مفاوضات مع أبطال الفيلم، هاني رمزي ونيللي كريم والمخرج رامي إمام لكي يشاركوا في الجزء الجديد.

وفي الوقت الذي لم يصدر أي تأكيد من أبطال العمل نقل موقع "القاهرة 24" المحلي عن أحمد السبكي قوله: "والله ماعرفش مين اللي قال كدا، والكلام دا محصلش”.

وعرض الجزء الأول من فيلم "غبي منه فيه" في عام 2004، وهو من إنتاج شركة "دانا فيلم" للمنتجة الراحلة، مي مسحال، ويشارك في بطولته هاني رمزي ونيللي كريم والراحلون حسن حسني وطلعت زكريا وسعيد طرابيك وفايق عزب، وهو من تأليف أحمد عبدالله، ومن إخراج رامي إمام.

وتدور أحداث فيلم "غبي منه فيه" حول شاب يتسم بالغباء الشديد يدعى "سلطان" (هاني رمزي)، يسعى للزواج من حبيبته "سامية" (نيللي كريم)، ولكن يشترط والدها عليه أن يجهز شقة ومهر في خلال شهر واحد فقط لكي يتزوجها، ما يدفع سلطان للسرقة بالتعاون مع "المعلم ضبش" (حسن حسني)، ولكنه يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية بسبب غبائه.