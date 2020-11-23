شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء عبدالخالق ينضم إلى فريق عمل مسلسل "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان ضياء عبدالخالق إلى فريق عمل مسلسل "موسى" الذى يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضانى المقبل، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، وما زالت الشركة المنتجة تبرم باقى التعاقدات من أجل البدء فى تصوير المسلسل مباشرة، وتعاقدت الشركة المنتجة مع كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، صبرى فواز، رياض الخولى، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، وجار التعاقد مع آخرون وسوف يتم الإعلان عنهما خلال الأيام المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل فى حقبة الأربعينيات والخمسينيات، وهو ما يحتاج تحضيرات كبيرة سواء من ناحية الديكورات والملابس التى تتناسب مع الفترة الزمنية التى تدور فيها الأحداث.

وكان اخر أعمال الفنان ضياء عبدالخالق مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.