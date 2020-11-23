حكيم ينشر صورا له مع الرئيس عرفات: الله يرحمك يا أبو عمار

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك النجم الشعبي حكيم، جمهوره ومتابعيه، صورا نادرة له مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أثناء زيارته لفلسطين قبل سنوات.

وعلّق حكيم على الصور التي نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلا: "الله يرحم زعمائنا ويرحمك يا أبو عمار".

وكانت قد أثارت صورة نشرها الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي، يظهر فيها مع الفنان محمد رمضان، وإلى جوارهما المطرب الإسرائيلي عومير آدام، التقطت لهم في مدينة دبي؛ جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المزروعي علّق على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "تويتر" ثم حذفها، قائلا: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا".

وعقب ذلك، نشرت الصفحة الرسمية بالعربية لدولة إسرائيل عبر موقع "فيسبوك"، الصورة نفسها، وعلّقت "إسرائيل تتكلم بالعربية" على الصورة بقولها: "الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

كما أعاد أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي للإعلام العربي، نشر صورة رمضان وعومير آدام، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وكتب معلّقا: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومير آدام في دبي".

وظهر رمضان في الصورة وهو يحتضن الفنان الإسرائيلي ما أثار جدلا واسعا حول الصورة منذ نشرها، قبل أن تنتشر صور أخرى له مع نجوم إسرائيل من حفل جمعه معهم في الإمارات، ومنهم إيلاد تسافاني، ولاعب كرة القدم ضياء سبع.

فيما رد رمضان ونشر مقطع فيديو له وهو يلتقط العديد من الصور مع جمهوره في مطار دبي، وعلّق عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "مافيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه.. قال تعالى: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) صدق الله العظيم.. ثقة في الله نجاح".