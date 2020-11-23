تراند اليوم : محمد رمضان يستبدل صورة صفحته الشخصية بعلم فلسطين

واصل الفنان محمد رمضان، الدفاع عن نفسه وذلك بعد انتشار أكثر من صورة تجمعه بعدد من الشخصيات الإسرائيلية، مثل المغني عمر آدم، ولاعب كرة القدم ضياء سبع، وممثل، وبدى من مجموعة الصور أن محمد رمضان اجتمع بهم في حفلة أو مناسبة ما، ليأتي بعد ذلك وينتشر مجموعة من الفيديوهات تظهر بها كواليس الحفلة، على أنغام أغنية «hava nagila»، ويقوم من نشر الفيديوهات بعمل «منشن» لمحمد رمضان في هذه الفيديوهات، وهو ما يؤكد معرفة محمد رمضان بطبيعة الحفل ومن كان فيه، على عكس ما قاله من عدم معرفته بمن معه في الصورة، وأنه لم يسأله عن جنسيته أو دينه.

ونشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، صورة علم فلسطين، كما وضعها كـ«غلاف – cover» لصفحته الرسمية، في إشارة منه على إلتزامه بدعم القضية الفلسطينية.

وكان محمد رمضان قد نشر في وقت سابق عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، فيديو جديد يدافع به عن نفسه، حيث يظهر في الفيديو مع شاب فلسطيني، وهو يسجل معه فيديو يقول فيه الشاب: «أنا مع الملك محمد رمضان، نمبر 1»، ليعلق «رمضان» على الفيديو: «مابسألش عن بلد اللي بيتصور، إلا لو هو لوحده قال، وده ڤيديو في نفس الوقت ونفس المكان مع شاب فلسطيني!! وبوجه فيه تحية للشعب الفلسطيني الشقيق!!».

وتابع «رمضان»: «تجاهل البعض لهذا الڤيديو يأكد ان القصد ليس القضية الفلسطينية ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة الـ1000 لإيقاف نجاحي وشعبيتي وتوجيه الجمهور لمقاطعتي ومفيش فايدة.. ثقة في الله نجاح دائماً أبداً».

وكانت البداية عندما شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوم شديد على الفنان محمد رمضان بعد أن انتشرت صورة له مع عمر آدم أحد المطربين الإسرائيلين، واحتفت بها الصفحات ووسائل الإعلام الإسرائيلية وهو ما أغضب الجمهور المصري والعربي.

وخرج محمد رمضان يرد على هذا الهجوم نافيا معرفته بجنسية الشخص، وذلك تعليقا على فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع “انستجرام”، وهو يتواجد بأحد المولات الكبري بدبي والناس تحيط به لإلتقاط صور سيلفي معه، وعلق علي الفيديو: “ما فيش مجال أسأل كل واحد عن هويته، ولونه وجنسيته ودينه”.

وتابع: قال الله تعالي “لكم دينكم ولي دين.. صدق الله العظيم.. ثقة بالله نجاح” .

لينشر بعد ذلك حساب “إسرائيل تتكلم بالعربية” صورة جديدة للفنان المصري محمد رمضان، بصحبة لاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع، هو أول لاعب إسرائيلي يحترف في الدوري الإماراتي ويلعب حاليا مع نادي النصر، ويشيران بعلامة “رقم 1” التي يشتهر بها محمد رمضان.

