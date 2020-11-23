براد بيت يضع جورج كلوني في ورطة كبيرة مع جيرانه

الإثنين 23 نوفمبر 2020

كشف الممثل الأمريكي جورج كلوني مؤخرًا، أن زميله براد بيت نفذ خدعة كبيرة ضده خلال تصوير فيلم Ocean's Twelve "أوشن 12".



ووفقًا لموقع "دجيتال سباي" الأمريكي، شارك النجمان في بطولة فيلم الأكشن "أوشن 12" بجانب مجموعة من كبار نجوم هوليوود، إلى جانب تمتعهما بعلاقة صداقة قوية.

وذكر "كلوني"، أن مقلب "بيت" كاد أن يدمر علاقته بجيرانه، إذ أرسل الأخير خطابًا إلى كل معارف وجيران جورج كلوني في بلدته "ليك كامو" التي نشأ بها، وطلب منهم أن يخاطبوه بالسيد كلوني فقط أو اسم شخصيته في الفيلم داني أوشن، وحذرهم من النظر لعينيه مباشرة خلال الحديث معه.

وأضاف: "كان براد يرغب في أن يظهرني بمظهر النجم المتكبر المغرور، ولكنني ثأرت منه لاحقًا".

واعترف "كلوني" أن هذه الحادثة لم تكن المثال الوحيد لسخافة ما فعله أبطال العمل في الكواليس، إذ تراهن الإثنان في أحد المرات على البقاء في منزل مسكون في بلدته، والفائز يحصل على 10 آلاف دولار.

وتابع: "أخذنا قاربًا برفقة مات ديمون إلى المنزل المسكون في الثالثة صباحًا لنمكث ليلة هناك، لكننا لم نتحمل كثيرًا وغادرنا المنزل خلال ساعات".

وأكد كلوني أن هذه المقالب الظريفة لم تؤثر على صداقته بـ"بيت"، فهم أصدقاء أعزاء، على حد قوله.