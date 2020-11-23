شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبدالحكيم تحيى حفلا غنائيا فى الإسكندرية الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة ريهام عبدالحكيم يوم الخميس المقبل، حفلا غنائيا على خشبة مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

ومن المقرر أن تقدم ريهام خلال الحفل عددا من الأغاني التراثية المتنوعة، ومنها "مستنياك، صبري عليك طال، بقى عايز تنساني، يا ساعة بالوقت اجري، بالورقة والقلم، العيون السود، لأ لأ، هتحس بقيمتي، عاشق سارح في الملكوت، للصبر حدود، فيها حاجة حلوة".

وأحييت مؤخرا المطربة ريهام عبدالحكيم حفل غنائى ضمن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية داخل دار الاوبرا المصرية والتى تضمنت 29 حفلا أحياها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة منهم صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى، محمد الخولى، ياسر سعيد، مصطفى سعد، امير الرفاعى، ولاء طلبه، احمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، محمد شوقى، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولى، وائل ابو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، أشرف وليد، كنزى، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام إبراهيم (العراق)، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، آية عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام، أحمد صبرى، خالد عبد الغفار، عفاف رضا، سارة ذكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق.