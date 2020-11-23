شكرا لقرائتكم خبر عن مالوما على السجادة الحمراء لحفل American Music Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رصدت عدسات المصوريين نجم الغناء مالوما علي السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز American Music Awards، والذي يقام في مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس وهو الظهور الرسمي الأول لهما سويا .

من المقرر أن تشارك النجمة العالمية جنيفر لوبيز البالغة من العمر ( 51 عام ) النجم الشهير مالوما فى تقديم أغنيتهما الدويتو التى تحمل اسم " Pa' Ti + Lonely " و التى أحدثت ضجة فور إطلاقها و كانت السبب الحقيقى وراء انتشار شائعات أن اليكس رودريجيز يشعر بالغيرة الشديدة بسبب ظهور كيمياء واضحة جمعت النجمين فى كليب " Pa' Ti + Lonely " الذى أطلق سبتمبر الماضى وحقق نجاحا كبيرا.

كما تشارك النجمة العالمية دوجا كات فى تقديم أغنية " Baby, I'm Jealous " مع النجمة العالمى بيبى ريكسا و ذلك ضمن فقرات حفل " American Music Awards "، و كان كليب " Baby, I'm Jealous " الذى اطلقته النجمتان شهر أكتوبر الماضى .

أيضا يشارك النجمان Bad Bunny و Jhay Cortez فى تقديم أغنية دويتو ضمن فقرات الحفل الشهير الذى ينتظره الملايين .