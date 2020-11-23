شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تنعى طارق عاكف بكلمات مؤثرة: "قلبى يتألم جدا يا زميل عمرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعربت النجمة أنغام عن حزنها الشديد لرحيل الملحن والموزع الكبير طارق عاكف، وغردت أنغام غبر حسابها على تويتر، قائلة:" قلبي يتألم جدا طارق عاكف أخي وحبيبي وزميل عمري في ذمة الله وجعت قلبي يا طارق".



أنغام

توفى منذ قليل، الملحن والموزع الكبير طارق عاكف، وغردت النجمة أحلام عبر حسابه على تويتر، قائلة:" أحلام إنا لله وإنا اليه راجعون في ذمه الله انتقل الله رحمة الله الموزع الكبير الاستاذ طارق عاكف لاحول ولاقوة الا بالله اللهم ارحمه واغفر الله واسكنه فسيح جناتك".

وأعربت الفنانة لطيفة، عن حزنها لرحيل طارق عاكف، وغردت قائلة:" انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى الحان اسمعها كم ضحكنا وكم نجحنا مع بعض اعزى نفسي وكل اهلك البقاء لله".

طارق عاكف مواليد 28 نوفمبر 1960 وتعاون مع كبار النجوم مثل أصالة و راغب علامة ونوال الكويتية و راشد الماجد وماجدة الرومي ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصي الحلاني ورابح صقر ولطيفة وأحلام و حسين الجسمى و وائل الكفورى.