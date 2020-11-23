شكرا لقرائتكم خبر عن إيساف فرحان بعد طرح كليب "كارثة".. ويؤكد: "اللى جاى أحلى ومش هغيب تانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المطرب إيساف عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها عقب طرح أغنيته الجديدة "كارثة"، التى صورها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحا كبيرا، مشيرا أن ردود الأفعال فاقت توقعاته، ونال ردود أفعال قوية من داخل الوسط ألفنى وخارجه، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يفاجئ جمهوره خلال الفترة المقبلة بالعديد من الأغانى، ويعدهم أنه لن يغيب مرة أخرى.

أغنية "كارثة" تنتمى إلى نوعية الأغانى الدرامية، وهى من كلمات محمد مسعد، وألحان محمد مجدى، وتوزيع أحمد عبد السلام .

وطرح المطرب إيساف مؤخرًا أحدث فيديو كليب وهو بعنوان "كل سنة وأنت طيب" على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، والأغنية من كلمات طاطا النوبى وألحان وتوزيع محمد حريقة ومن إخراج محمد انيس.

ويقول مطلع أغنية "كل سنة وأنت طيب": ياللى فاكره قلبى طيب، كل سنه وأنت طيب، جمالك حبيبتى بشوفه بدوخ، وبتعب حبيبتى لأنك صاروخ، ورغم انى دايمًا بقابل بنات، بس انتى عملتى فى قلبى شروخ.

كما طرح مؤخرًا كليب "فرصة نرجع" الذى جمعه بالمطربة باسكال مشعلانى وهو من إخراج فادى إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع محمد الشاعر، إشراف فنى أحمد حسنى وحققت الأغنية نجاح كبير.

يذكر أن المطرب إيساف بدأ مشواره ألفنى من خلال برنامج المسابقات الغنائية "ستار ميكر" فى نسخته الثانية وشارك فى الكثير من الحفلات والمهرجانات المدرسية وهو لا يزال طفلاً فى الحادية عشرة من عمره، ثم أثقل موهبته بدراسة أصول الموسيقى الحديثة ليبدأ مشواره مع الغناء، وأصدر أول ألبوماته للساحة ألفنية عام 2007م بعنوان "معاه قلبي". ولم تتوقف الموهبة ألفنية لدى ايساف على الغناء فقط بل امتدت أيضاً إلى التمثيل حيث قدم أول أدواره السينمائية عام 2008م من خلال فيلم "الحكاية فيها منه” مع ألفنانة بشري، كما كان له تجربة سابقة مع إذاعة الشرق الأوسط والتى قدم من خلالها الأداء الصوتى لأحد شخصيات مسلسل "شاكر وشكير" مع ألفنانة انتصار.