شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يشارك جمهوره صورة العلم الفلسطيني بعد أزمته الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حيث نشر صورة العلم الفلسطيني وجعلها صورة أساسية لغلاف صفحته على "فيسبوك" وذلك بعدما انتشرت صورة له برفقة مغني إسرائيلي على السوشيال ميديا.



محمد رمضان عبر فيسبوك

يأتي ذلك بعدما جدد النجم محمد رمضان، تأكيده على عدم قيامه بتوجيه أي اسئلة لمن يرغب في التصوير معه من المعجبين إلا في حالة افصاح المعجب بجنسيته أو دينه، ونشر محمد رمضان فيديو جديد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" يظهر فيه مع معجب فلسطيني ويوجه التحية للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن تجاهل البعض لهذا الفيديو يؤكد أن القصد ليس القضية الفلسطينية ولكن تشويه صورته فقط.



علم فلسطين

وغرد محمد رمضان قائلا: "مابسألش عن بلد اللي بيتصور إلا لو هو لوحده قال وده ڤيديو في نفس الوقت ونفس المكان مع شاب فلسطيني!! وبوجه فيه تحية للشعب الفلسطيني الشقيق، تجاهل البعض لهذا الفيديو يأكد ان القصد ليس القضية الفلسطينية ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة الـ1000 لإيقاف نجاحي وشعبيتي".

وكان قد كشف النجم محمد رمضان عن فيديو جديد وهو يوقع لعدد من محبيه، وعلق رمضان على الفيديو بـ"مافيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته، قال تعالى (لكم دينكم ولي دين)".

وانتشرت في الساعات الأخيرة صورة للنجم محمد رمضان برفقة مغني إسرائيلي وهي الصور التي تسببت في جدل على السوشيال ميديا، حيث نشر تلك اللقطة، الإعلامي الإماراتي حمد المزروعى عبر توتير.