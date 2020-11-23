بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني.. هيفاء وهبي: "ستبقى وطني الحبيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي بعيد الاستقلال اللبناني، الذي يوافق 22 نوفمبر الجاري. ونشرت "وهبي" صورة لدولة لبنان، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "ورغم كل الوجع، ستبقى وطني الحبيب". يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان مسلسل "أسود فاتح"، بطولة هيفاء وهبي، معتصم النهار، شريف سلامة، روجينا، صبري فواز، فراس سعيد، أحمد فهمي، رانيا منصور، نانسي صلاح، ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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