محمد اسماعيل - القاهرة - وفاة المايسترو طارق عاكف عن 60 عاما.. أحلام ونوال تنعيانه

كتبت- منى الموجي:

رحل عن عالمنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، المايسترو والموزع الموسيقي طارق عاكف، عن عمر يناهز 60 عاما.

أعلنت الخبر الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، وكتبت "‏انتقل الله رحمة الله الموزع الكبير الأستاذ طارق عاكف، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارحمه واغفر الله واسكنه فسيح جناتك".

وكتبت الفنانة نوال الكويتية عبر نفس الموقع ‎"‏‎طارق عاكف، إنا لله وإنا إليه راجعون رحل عنا اخونا وأستاذنا الكبير، رحمك الله يابو أحمد وجعل مثواك الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله".



طارق تعاون مع كبار نجوم الأغنية في الوطن العربي، بينهم "محمد عبده، وردة، ماجدة الرومي، نوال الزغبي، جورج وسوف، عاصي الحلاني، حسين الجسمي، أصالة، لطيفة".