محمد رمضان ينشر صورة علم فلسطين.. والجمهور يواصل الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان محمد رمضان، صورة علم دولة فلسطين الشقيقة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

ويحاول رمضان بذلك تدارك غضب الجمهور المتواصل على مدار يومين منذ انتشار صورة له مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام، ما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المفارقة أن صورة علم فلسطين التي نشرها رمضان استقبلها الجمهور بمزيد من الهجوم عليه، وفي أقل من ساعة استقبل ما يزيد عن 13 ألف تعليق غالبيتها غاضبة.

بداية الأزمة التي يواجهها محمد رمضان كانت مع نشر الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي، صورة يظهر فيها مع رمضان، وإلى جوارهما المطرب الإسرائيلي عومير آدام، التقطت لهم في مدينة دبي.

المزروعي علّق على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "تويتر" قبل أن يحذفها، قائلا: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا".

وعقب ذلك، نشرت الصفحة الرسمية بالعربية لدولة إسرائيل عبر موقع "فيسبوك"، الصورة نفسها، وعلّقت "إسرائيل تتكلم بالعربية" على الصورة بقولها: "الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

وظهر رمضان في الصورة وهو يحتضن الفنان الإسرائيلي ما أثار جدلا واسعا حول الصورة منذ نشرها، قبل أن تنتشر صور أخرى له مع نجوم إسرائيل من حفل جمعه معهم في الإمارات، ومنهم إيلاد تسافاني، ولاعب كرة القدم ضياء سبع.

فيما رد رمضان ونشر مقطع فيديو له وهو يلتقط العديد من الصور مع جمهوره في مطار دبي، وعلّق عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "مافيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه.. قال تعالى: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) صدق الله العظيم.. ثقة في الله نجاح".

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، الأحد، بيانا صحفيا بشأن أزمة محمد رمضان، ويشير البيان إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية يوم الاثنين في تمام الساعة الخامسة مساء لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن.