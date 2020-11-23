"شدة وتزول".. نادر حمدي يهنئ محمد عطية على خطوبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان نادر حمدي، صديقه المطرب محمد عطية على خطوبته من فتاة تدعى ميرنا.

ونشر نادر صورة لعطية وخطيبته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ألف مبروك لصديق عمري محمد عطية فرحانلك أوي إنك فرحان ويارب دايما مبسوط ، أما ميرنا بقى مش عارف أجيبها لك إزاي!! ربنا يكون في عونك شدة وتزول، مبروك يا حبايبي".

وعلق الفنان محمد عطية: "كل الناس وهي بتباركلي كوم و أنت كوم يا نادر، إنت أخويا اللي عمري ما فرحتي بتكمل غير بيه، ربنا يخليك ليا ويديم المعروف يا عشرة العمر والسنين، وعقبالك عشان إنت تستاهل كل خير".

يذكر أن نادر حمدي، أعلن مشاركته في السباق الرمضاني 2020، بعمل فني دون أن يفصح عن أية تفاصيل، كما قام بالتوزيع الغنائي لأغنية "ماتسيبنيش" التي قدمتها الفنانة آمال ماهر في عيد الحب.