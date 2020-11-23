شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الملحن طارق عاكف.. وأحلام ولطيفة ينعونه: اللهم اسكنه فسيح جناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل، الملحن والموزع الكبير طارق عاكف، وغردت النجمة أحلام عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله الموزع الكبير الأستاذ طارق عاكف.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. اللهم أرحمه وأغفر له واسكنه فسيح جناتك".

وأعربت الفنانة لطيفة، عن حزنها لرحيل طارق عاطف، وغردت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى ألحان اسمعها.. كم ضحكنا.. وكم نجحنا مع بعض.. أعزى نفسي وكل أهلك البقاء لله".



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