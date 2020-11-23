شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أبوالسعود الإبياري وسيد حجاب وفؤاد حداد بمهرجان الأراجوز المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم مهرجان الأراجوز المصري في دورته الثانية عددا من الرموز الإبداعية التى استلهمت الأراجوز في أعمالهم ويفتتح المهرجان أيامه بتكريم اسم المبدع الكبير (أبوالسعود الأبياري) وقراءة قصة "أراجوز ومؤلف وفكرة" الذى نشره في مجلة الكواكب بتاريخ 17/11/1953.

جدير بالذكر أن الأراجوز كان مصدرًا هامًا من مصادر الإبداع عند أبوالسعود الأبياري وسيقدم القراءة المبدع الكبير المخرج والمؤلف المسرحي (أحمد الأبياري) ويعقب القراءة مداخلات تحت عنوان (الأراجوز ملهمًا) وكيف ساهم فن الأراجوز في صياغة فلسفة الكوميديا المصرية في القرن العشرين، وفي تمام الساعة السابعة يفتتح المهرجان عروضه بعرض (أراجوز السوشيال ميديا) الذى يعرق لأثر السوشيال ميديا على الحياة الاجتماعية، إخراج الفنان/ على أبوزيد، ثم عرض أباجوز في المدينة تأليف وإخراج د./ نبيل بهجت.



مهرجان الاراجوز المصري يكرم سيد حجاب وفؤاد حداد وابوالسعود الابياري

ويفتتح اليوم الثاني بتكريم اسم الشاعر الكبير (سيد حجاب) الذى ساهم من خلال أغانيه وإبداعه، حيث كتب الراحل أغاني فيلم الأراجوز وقصيدة الأراجوز الشهيرة وتلقي القصيدة الفنانة / ريم حجاب، ثم مناقشة مفتوحة حول استلهام الأراجوز في شعر (سيد حجاب)، وكيف أثر إبداعه ومفرداته في فتح أفق الخيال الشعبي حول الكتابة للأراجوز خاصة وأن تجاربه الإبداعية جاءت بصوت النجم العالمي/ عمر الشريف، وهو ما قدم الأراجوز للعالم بشكل فريد آنذاك، ويعقب التكريم عرض أراجوز (التيك أواي) إخراج الفنان/ محمود سيد حنفي، ثم عرض (أراجوز بلاد الأساطير).



مهرجان الاراجوز المصري

أما الخميس 26/11/2020 فيأتي احتفال قسم المسرح بجامعة الإسكندرية بالإراجوز من خلال محاضرة للدكتور/ هانى أبوالحسن رئيس القسم وورشة عمل وعروض للاعب الشعبي/ صابر شيكو، يوحتفل الأراجوز الساعة 6 مساء اليوم فيم عهد ثرباتس بالدقي بالشاعر والكاتب المسرحي (لوركا) ليلقي المهرجان الضوء على واحد من الجوانب الخفية في حياة لوركا وهو مساهماته لمسرح الدمي حيث كتب نص استخدم فيه الدميه الشعبية كريستويبتا وهي شديدة الشبهة للأراجوز في عرضه دمي الهراوه، وتقدم الفرقه بالتعاون مع معهد ثرباتس نص (لوركا والأراجوز) خطبة لوركا الأخيرة، إعداد وإخراج د./ نبيل بهجت العرض تقديم فرقة ومضة، ويأتي العرض تكريمًا لإبداع ذلك الشاعر والمبدع الإنساني الفذ (لوركا) ويقدم العرض عددًا من النقاد وبحضور المستشار الثقافي الأسباني.

ويشهد اليوم الرابع السبت 28/11/2020 تكريم المبدع والشاعر الكبير (فؤاد حداد) الذى كتب دوانين للأراجوز ويلقي الشاعر/ أمين حداد عدد من قصائد ديوانه عن الأراجوز ويعقب القراءة الشعرية حوار مفتوح هول هذه القصائد والدواوين وكيف عر حداد عن روح الأراجوز ويعقب التكريم عرض (أراجوز السيما) إخراج الفنان/ مصطفي الصباغ وعرض (الأراجوز في خطر) ويتناول أهم التحديات الذي يواجهها هذا الفن من خلال عرض فني، أما يوم 29 فتقيم الفرقة في كلية الآداب جامعة حلوان قسم علوم المسرح في تمام الساعة الواحدة سمينارًا مفتوحًا مع طلبة القسم لمناقشة سبل الحفاظ وصون الأراجوز المصري.

وتأتي مبادرة الفرقة بطرح السمينار مع الشباب للاستفادة من تصوراتهم الجديدة وإدماجهم بمسئولية في قضايا التراث ويأتي ختام المهرجان بأكاديمية الفنون داخل المعهد العالي للفنون الشعبية حيث تقيم الفرقة مع أساتذة المعهد من المختصين في الأدب والفنون الشعبية سمينار علمي لمناقشة أبرز التحديات التى تواجه الفن وسبل الحفاظ عليه وكذلك تقدم الفرقة ورشة عمل مع طلاب المعهد وعددًا من العروض التراثية.

والجدير بالذكر أن مهرجان الأراجوز المصري هو مهرجان مستقل تقيمه فرقة ومضة في إطار مبادرتها لصون والحفاظ على الأراجوز المصري بعد اعتراف منظمة اليونسكو به في 28/11/2018 كأحد أهم العناصر الفنية المصرية من خلال وضعه على قائمة الصون العاجل كما أن الهرجان من أحد الفعاليات التى تحرص الفرقة على تنظيمها حيث أقامت الفرقة عام 2006 مهرجانًا للأراجوز وخيال الظل بالتعاون مع اليونسكو لدورة واحدة وأقامت بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية خمس دورات من ملتقي العروسة الشعبية من عام 2007 وحتى 2012 وانتجت 36 عرضًا قدموا في 30 دولة ويأتي مهرجان الأراجوز المصري في دورته الثانية تتويجًا لهذا النشاط.