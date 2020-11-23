شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور: "فى الزمن ده كل بنت تحب بحذر و لازم تأمن نفسها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت النجمة ريهام عبد الغفور، إن شخصية منى التى قدمتها فى ربع قراط جسدت معاناة المطلقة ولكن نظرة المجتمع للمطلقة لم تتغير حتى وقتنا هذا و على الست مهما تحب لازم تأمن نفسها و فى الزمن ده لازم الست تخلى فى حذر، وعن كواليس التصوير كان فى طاقة حلوة وكلنا بنحب بعض و عاوزين الحكاية تنجح".

وأضاف المخرج أحمد حسن، خلال برنامج " مساء dmc” للإعلامية إيمان الحصرى، المذاع على قناة dmc، " أى بنت حبى زى ما انتى عاوزه بس امنى نفسك و خدى حقوقك عشان ميحصلش زى اللى حصل لمنى فى مسلسل ربع قيراط".

وقال الفنان مصطفى درويش،"طبقة كبيرة بيحصل معاها نفس اللى حصل مع منى و الستات بتتبهدل فى محاكم الأسرة لحد ما تاخد حقها بعد عذاب".

حكاية "ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبد المنعم رياض أحمد عثمان.

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".