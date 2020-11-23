شكرا لقرائتكم خبر عن ندى بسيونى: أديت رسالتى بزواج ابنتى ومبهتمش بالتعليقات السخيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانه ندى بسيونى، إن مايا هي ابنة عمرها وهى التي تحملت تربيتها وحدها منذ صغرها وكانت تفرح لفرحها وتحزن لحزنها، مشيرة إلى سعادتها الغامرة عندما رأتها اليوم عروس، مؤكدة على أن الحداد في الإسلام ثلاثة أيام وأربعين يوما ووالدها الفنان الراحل ثناء شافع متوفى منذ ثلاثة اشهر وهو سعيد فى قبرة بزفاف ابنته، مضيفة إنها لاتهتم كثيرا بالتعليقات السخيفة التى قد تجدها على مواقع التواصل الاجتماعى من أى نوع من أنواع.



وتابعت ندى بسيونى خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الاعلامى وائل الابراشى، أن الفنان الراحل ثناء شافع كان استاذها وتحترمه احتراما شديدا، على الرغم من ان زواجهما لم يستمر طويلا، مضيفه أنها سعيدة جدا بأداء رسالتها بزواج ابنتها .

وكانت الفنانة ندى بسيونى قد احتفلت بزفاف ابنتها مايا شافع، أمس السبت، ونشرت ندى مقطع فيديو على إنستجرام، وظهرت فيه وهي تقدم ابنتها لعريسها، وكتبت قائلة: "أجمل لحظة مع أجمل عروسة وأنا بقدمها لزوج المستقبل مهاب، بحبك يا مايا بنت عمري كله".