شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد: أقرأ عدة سيناريوهات لموسم رمضان ومبسوطة بـ"الآنسة فرح2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة أسماء أبو اليزيد عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" الذى يعرض حاليًا على إحدى المنصات الإلكترونية وحقق نجاحًا كبيرًا مشيرة أنها نالت ردود أفعال قوية على شخصية فرح التي تقدمها من خلاله وتحمل عدد من المفاجئات فى الحلقات المقبلة .

وعن مشاركتها فى موسم رمضان 2021 قالت أسماء أبو اليزيد : ما زلت أقرأ حاليًا عددًا من السيناريوهات لكى اختار منها الأفضل للمشاركة فيها .

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin"، ومن المقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى.

وتدور أحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

وتدور أحداث الجزء الثانى من المسلسل حول انفصال كل من "شادى" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.