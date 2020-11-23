حلا شيحة تحمل المصحف.. وتعلق: "لحظات مع القرآن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة حلا شيحة، جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا، بصورة لها وهي تحمل المصحف الشريف.

ونشرت شيحة، الصورة عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لحظات مع القرآن".

وكانت الفنانة حلا شيحة، كانت قد انفصلت عن زوجها وعادت إلى مصر بصحبة اثنين من أطفالها الأربعة ولم يكن هناك انفصال رسمي بينهما، لتتم عملية الطلاق مؤخرًا بالشهر العقاري بالإسكندرية بتوكيل من محاميه.

يذكر أن حلا شيحة شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، بيومي فؤاد، جومانا مراد، عبري صبري.