"أناقة ياسمين صبري" و"نسرين طافش على متن طائرة".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق باللون الأسود.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل "طائرة" وعلقت :" الحمدلله ان الله منعم على غالبيتنا بالمقدرة على السفر على الرغم من إنو السفر بهيك ظروف ليس بالمهمة البسيطة أبدا .. والله يفرجها على الناس اللي ما عم تقدر تسافر بسبب إغلاق المطارات إلى الآن ومو قادرين يتابعون أشغالهم أو يشوفوا أحبابهم .. أنوي من كل قلبي ترجع تحركاتنا كلنا و تنقلاتنا ميسرة لطيفة متل قبل و افضل باذن الله".

ولاء الشريف

نشرت الفنانة ولاء الشريف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

ابتسام تسكت

نشرت الفنانة المغربية ابتسام تسكت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"قفطان" مغربي أنيق، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

دومنيك حوراني

نشرت الفنانة اللبنانية دومنيك حوراني صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل منزلها.

علا الفارس

نشرت الفنانة اللبنانية علا الفارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة بـ"نظارة" سوداء.

فراس سعيد

نشر الفنان فراس سعيد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة كاجوال من أمام سيارته.

كارول سماحة

نشرت المطربة اللبنانية كارول سماحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، لاقت الصورة إعجاب متابعيها.

محمد كيلاني

نشر الفنان محمد كيلاني صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل منزل.

وعد

نشرت المطربة السعودية وعد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان باللون الفوشيا أنيق.