"أخيرا عملتها".. خطوبة الفنانة سارة درازوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة سارة درزاوي، مساء اليوم الأحد، بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني.

ونشرت "سارة" عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، صورة من حفل الخطوبة الذي أقيم داخل منزلها، وعلقت: "أخيرا عملتها، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه".

وانهالت التعليقات والتهاني من قبل جمهور الفنانة الشابة، وعدد من الفنانين، أبرزهم مي كساب، الكاتب محمد سيد بشير، شادي الدالي، علي الطيب، وآخرون.

يذكر أن آخر أعمال سارة درزاوي، المسلسل الكوميدي "ونسني" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة محمود الليثي، بسنت شوقي، إسلام إبراهيم، سامي مغاوري، حازم إيهاب، أحمد سلطان، محمد عز.