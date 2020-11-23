"نصي الحلو".. زوج أيتن عامر يحتفل بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ مدير التصوير عز العرب زوجته الفنانة أيتن عامر بعيد ميلادها.

ونشر "عز" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " كل سنة وإنتِ طيبة يا نصي الحلو و دعوة امي ليا إنه يرزقني بإنسانة تعرف تعقلني و تبقي أجدع من أجدع الصحاب و الأهل، بحبك وعقبال العمر كله سوا في صحة وسعادة ورضا وستر، قصدي إحنا صغرنا سنة أهو نخف الجنان شوية".

وعرض للفنانة أيتن عامر في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.