تراند اليوم : بدء تصوير “بلاك بانثر 2” في يوليو.. شاهد

أعلنت مارفل بدء تصوير الفيلم المنتظر Black Panther 2 “بلاك بانثر 2” خلال شهر يوليو/تموز المقبل في مدينة أتلنتا.

وذكر موقع “فيميل فيرست” الأمريكي، أن الممثل المكسيكي تينوش هويرتا سيؤدي إحدى الشخصيات الشريرة في الفيلم الجديد.

وتأجل تصوير الفيلم، بسبب رحيل بطل الفيلم، شادويك بوسمان، الذي يلعب دور الملك تشالا، إثر إصابته بسرطان القولون.

ويشارك في الجزء الثاني من الفيلم لوبيتا نيونجو وأنجلينا باسيت ووينستن دوك، والمخرج رايان كوجلر.

وبحسب الموقع، لم توضح مارفل بعد كيف ستتطور السلسلة بعد رحيل بطلها شادويك بوسمان، لكن من المؤكد أنها لن تستخدم المؤثرات البصرية بديلًا للممثل الراحل.

وقال مخرج السلسلة، رايان كوجلر: “لقد أعادتني السلسلة إلى جذوري، إلى قارة إفريقيا، ولذلك أرغب في تنفيذ فيلم يتحداني كفنان وكشخص، وأتمنى من قلبي تحقيق ذلك”.



