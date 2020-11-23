تراند اليوم : محمد رمضان طلع المسرح.. بيان عاجل من النقابة وحفلة على تويتر

أصدرت نقابة المهن التمثلية في مصر، برئاسة الدكتور أشرف زكى، اليوم الأحد، بيانا توضيحا بشأن أزمة التقاط الفنان محمد رمضان صورة مع مع مطرب إسرائيلي يدعى عومير آدام، داعية إلى عقد اجتماع طارئ لاتحاد النقابات الفنية.

وقالت في بيانها: “مجلس نقابة المهن التمثيلية، تابع بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقع وطني وقومى يمثل جموع الفنانين والمبدعين، ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب (في إشارة إلى إسرائيل)”.

وتابع: “مجلس نقابة المهن التمثلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل، ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطينى الشقيق، والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين، وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات”.

وجاء في البيان أيضا أن المجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التى تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافى والفنى من قضية التطبيع، علما بأن مجلس النقابة يحتفظ في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة.

وفي ختام البيان، دعا مجلس النقابة إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية، غدا الاثنين، في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن.

محمد رمضان صهيوني نمبر وان على تويتر..

محمد رمضان صهيوني ، هاشتاج نمبر وان، يتصدر منصة التغريدات المصغرة تويتر، بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور للفنان محمد رمضان وهو يحتضن المغني الإسرائيلي “عومير آدام” في أحدث ظهور له في دبي، ما أثار حالة غضب عارمة بين رواد السوشيال ميديا من جمهوره ومتابعيه معبرين عن استيائهم من ظهوره مع مواطن إسرائيلي.

وفي سياق متصل، علق رمضان على الصورة التي أثارت غضب جمهوره من خلال تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك قائلاً: “مفيش مجال اسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته و دينه.. قال تعالى “لكم دينكم ولي دين” صدق الله العظيم”، واستكمل تدوينته بهاشتاج “ثقة في الله نجاح”.