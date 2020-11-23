تراند اليوم : ظهور مميز لحنان ترك علي السوشيال ميديا .. والجمهور مشتاق لها – إتفرج

شاركت الفنانة حنان ترك جمهورها بصورة جديدة لها من أحدث ظهور، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وانهالت التعليقات على الصورة، كتبت الفنانة مي كساب: “ربنا يحفظك”، وعلقت دنيا سمير غانم: “يانونا وحشتينا أوي”، واكتفت الفنانة إيمان العاصي بوضع قلوب في تعليقها.

يذكر أن الفنانة حنان ترك أعلنت ارتداء الحجاب عام 2006، واستمرت في عملها بالفن وقدّمت مسلسلات “أولاد الشوارع، هانم بنت باشا، نونة المأذونة، أخت تريز”، حتى قررت الاعتزال في عام 2012 .

https://www.instagram.com/hanan_turk_official/?utm_source=ig_embed

