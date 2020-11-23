تراند اليوم : أيتن عامر تفاجيء جمهورها : عديت ال55 سنة – إتفرج

أوضحت الفنانة أيتن عامر أن تاريخ ميلادها ليس نوفمبر 1986 كما هو مُسجل عبر محرك البحث جوجل.

وعلقت أيتن عامر على أحد الأخبار الذي تناول سيرتها الذاتية بتاريخ الميلاد المنتشر على جوجل، ساخرة وقالت: “أيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها الـ55، نفسي أفهم ليه مُصرين تكبروني ما أنا كده كده هكبر”.

ولم توضح أيتن عامر تاريخ ميلادها الحقيقي، واكتفت بالسخرية مما ذكر عنها.

يذكر أن أيتن عامر شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “فرصة تانية‎”.

مسلسل “فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ‏ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، ‏أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎

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