تراند اليوم : لوك جديد للهضبة جنن البنات – إتفرج

شارك الفنان عمرو دياب جمهوره بصور من أحدث حفل أحياه.

نشر دياب الصور عبر حسابه على Instagram وظهر باللوك الجديد الذي يعتمده هذه الفترة، الشعر الأصفر مع بذلة رمادية.

وأمتع دياب جمهوره بمجموعة من أغانيه سواء الجديد منها أو القديم.

وكان عمرو دياب، قد طرح مؤخرا أغنيته الجديدة “أهي أهي”، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي.

وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز جيتار فلامنكو، ثانوس ستافريديس أوكرديون، ديميتريس لاباس أوكرديون.

وتعد “اهي اهي” ثاني تعاون بين الهضبة ومطربي اليونان حيث سبق وأن تعاون مع النجمة اليونانية انجيلا دميتري في دويتو ” بحبك أكترك و”حبيب قلبي” واللذان صدرا عام 1999.