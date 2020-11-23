انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني.. حقيقة أم تكهنات؟

دينا الشربيني تعود لشقتها قبل الزواج بعمرو دياب

أوضحت احدى المصادر على السوشيال ميديا، تعتبر نفسها مقربة من المكتب الإعلامي لدينا الشربيني، عودتها لمنزلها في 6 أكتوبر وهو المنزل الخاص بها قبل إرتباطها بعمرو دياب، في خطوة أراد بهما الإثنين الانفصال مؤقتاً، حتى يتم تسوية خلافات وجهات النظر بينهما.

شيرين رضا تحاول الإصلاح بين عمرو ودينا

وشيرين رضا تعمل كوسيط صلح بين الاثنين، التي طلبت بنفسها أن يتم الانفصال مؤقتاً بين الاثنين لإعادة النظر في مشاكلهما سوياً وإيجاد حل..

عمرو دياب يطلب من دينا الرحيل

وكان قد أشيع خبر طلب النجم عمرو دياب من دينا الشربيني الرحيل من شقة الزوجية الخاصة بهما في الفورسيزن تمهيداً للإنفصال الرسمي لا سيما بسبب غيرة دينا الشديدة مؤخراً، حيث طلبت منه أن لا يتحدث مع المعجبات.

والتي حدّت من حرية عمرو دياب خاصة بعد أحد المواقف التي طالبته فيها بعدم الحديث مع أية فتاة، والتي أثارت غضبه بشدة، رافضاً هذا الشرط ووقام بطردها قائلاً : هو أنتي فاكرة نفسك زينة عاشور؟.

وقد خرجت دينا من بيته إلى غير رجعة، وفي الوقت نفسه دقت كل أبواب الصلح إلا أن عمرو دياب رفض تدخل الوسطاء، ، ورفض بشدة فكرة رجوعهما مرة أخرى، وبات من الواضح إن صفحة دينا قد طويت تماماً من ملف الهضبة، والذي بدأ بالفعل التركيز بشكل أكبر في أعماله الفنية، وخططه المستقبلية.

ومباشرة أحيا حفله بمناسبة افتتاح أحد فنادق سلسلة W العالمية

من جانب آخر بدا من الواضح على الهضبة عودته للإطلالات الكلاسيكية والبدلات الفاخرة، في الحفلات الأخيرة له حيث اعتمد على البدلة الرسمية والتي تعكس الجانب الجاد في شخصية عمرو دياب والتي تعرف عنه، بعيداً عن أجواء البهجة والفرح التي أشاعتها أغاني ألبوماته الأخيرة، بالرغم من أن التي شيرت الأخير لعمرو دياب حقق شيوعاً هائلاً بين الجماهير ويأتي ضمن الاطلالات الكاجوال والعملية الأخيرة التي رافقت عمرو دياب في اطلالاته مؤخراً سواء على مسارح الحفلات أو حتى الأغاني السينغل التي طرحها