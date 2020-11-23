مصر.. نقابة المهن التمثيلية تعلق على صور محمد رمضان مع فنانين إسرائيليين

الإثنين 23 نوفمبر 2020

أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية، بيانًا بشأن الفنان محمد رمضان، بعد إثارة الجدل بالتقاطه صورًا مع فنانين من إسرائيل.



وقالت النقابة في نص البيان الذي أصدرته:“تابع مجلس النقابة خلال الساعات الأخيرة بكل اهتمام ومسؤلية نابعة من موقف وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين المصريين ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في أحد التجمعات الفنية في مدينة عربية شقيقة، والتقاطه صورًا مع فنانين إسرائيليين“.

وأضافت النقابة في بيانها:“مجلس نقابة المهن التمثيلية إذ تناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل ليؤكد أولًا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين، وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات“.

وفي وقت لاحق انتشرت صورة لـ“محمد رمضان“ مع اللاعب الإسرائيلي الفلسطيني الأصل ضياء سبع، المحترف في نادي النصر الإماراتي كأول لاعب إسرائيلي في دول الخليج العربي.

وأردف البيان:“المجلس في موقفه هذا يدرك تمامًا الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية، وبين الموقف الشعبي، والثقافي، والفني، من قضية التطبيع، ومجلس النقابة يحتفظ بحقه باتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة، ودعونا إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية، غدًا الإثنين، الموافق 23/11/2020، في تمام الساعة الخامسة لاتخاذ القرارات الحاسمة بهذا الشأن“.

من جهته كان للفنان محمد رمضان رد على ما أثير، حيث أكد أنه“لم يكن يعرف الشخص الذي التقط صورة معه“، كي يحترم مشاعر الجمهور، لأن الكثيرين يطلبون التصوير معه.

وكتب محمد رمضان:“مابسألش عن بلد اللي بيتصور إلا لو هوه لوحده قال، وده ڤيديو في نفس الوقت ونفس المكان مع شاب فلسطيني، وبوجه فيه تحية للشعب الفلسطيني الشقيق، وتجاهل البعض لهذا الفيديو يؤكد أن القصد ليس القضية الفلسطينية، ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة الـ10000 لإيقاف نجاحي وشعبيتي #ثقة_في_الله_نجاح“.

وكان قد تم تداول صورة محمد رمضان مع المغني الإسرائيلي عومير آدام، خلال وجودهما في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكشف عنها المغرد الإماراتي حمد المزروعي، ثم تم نشر صورة للفنان المصري مع الممثل إلاد تسلا.