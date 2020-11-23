شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والد الفنانة هند عاكف بمسجد بلال بالمقطم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت أسرة الفنان الراحل عبد المنعم عاكف، متمثلة في الفنانتين هند وإيمان عاكف، تلقى عزائه بعد غد الثلاثاء، الموافق 24 من شهر نوفمبر الحالى، بمسجد بلال بشارع 9 بالمقطم.





وأعلنت الفنانة هند عاكف عن إقامة عزاء والدها الفنان عبد المنعم عاكف أحد رموز السيرك القومى عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إن شاء الله سوف يقام عزاء والدي ألمر حوم الحاج عبد المنعم عاكف يوم الثلاثاء الموافق 2020/11/24 بعد صلاة المغرب بدار مناسبات مسجد بلال ش 9 بالمقطم".

كما كتبت هند عاكف على حسابها الشخصى بموقع "فيس بوك": "الحمد لله بابا الان بين ايد رب العرش العظيم ومفيش أحن من الله.. يارب أسكنه فسيح جنات عبدك الفقير عبد المنعم عاكف والدي الغالي الخير الطيب الودود الحنين اللي علمني وكل اللي انا وأخواتي فيه بفضله".

وتابعت،: "بابا منعم حبيب الملايين كل الشكر لكل حبايبه اللي حضروا لحظة توصيل الأمانة بصراحة كانت زفة وبشرة خير كان طاير للقاء ربه يارب أغفر له وأرحمه وأحشره مع الأنبياء في جنة الخلد.. نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".

وكانت الفنانة هند عاكف شيعت جثمان والدها ظهر أمس السبت عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، بعد أن وافته المنية يوم الجمعة الماضى.