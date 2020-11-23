شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان الحصرى لأبطال "ربع قيراط": حدوتة مهمة وتحمل العديد من الرسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الإعلامية إيمان الحصري، بأبطال حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" وهم النجمة ريهام عبد الغفور والفنان مصطفى درويش والفنان عصام السقا الفنان إبراهيم السمان والفنانة شاهيستا سعد والمؤلف أمين جمال والمخرج أحمد حسن، قائلة: "إن قصة ربع قيراط كانت مسيطرة على كل بيت مصرى وكل الناس بتابعها وحديث السوشيال ميديا بعد عرض كل حلقة القوانين كما أنها حدوتة مهمة وتحمل العديد من الرسائل".

حكاية "ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبد المنعم رياض أحمد عثمان.

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".