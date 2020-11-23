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شكرا لقرائتكم خبر عن إريانا جراند تكشف كواليس "34+35" وقبلتها لدالتون جوميز هى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدت النجمة العالمية إريانا جراند أنها مغرمة بعمق بصديقها دالتون جوميز، حيث ظهرت جراند بإحدى الصور وهى تقبله، وكانت هذه الصورة ضمن عدد من الصور التى نشرتها إريانا جراند على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من كواليس تصوير كليبها الأخير "34+35"، والذى حقق نجاحا كبيرا منذ الساعات الأولى لعرضه.
جراند تقبل صديقها جوميز
كما ظهرت جراند ذات الـ (27 عاما) وهى تحتضن المخرج Director X الذى قام بإخراج كليب "34+35"، كما ضمت الصور عددا كبيرا من اللقطات من كواليس التصوير خلال تدريبها على إحدى رقصات الكليب.
جراند مع Director X
يذكر أن المعنيين بالأزياء و الموضة ركزوا على تصميمات ملابس إريانا جراند فى الكليب، وأبرزها فستانها القصير ذو اللون الوردى المزود بالفراء وهو من تصميم دار أزياء "Trashy"، ووصل سعره إلى 263 جنيه إسترلينى.
كلمات إحدى مقاطع أغنية " 34+35 ":
You might think I’m crazy
The way I been craving
If I put it quite plainly
Just gimme them babies
So what you doing tonight?
Better say doing you right
Watching movies but we aint seen a thing tonight
I don’t wanna keep you up
But show me can you keep it up
‘Cause then I’ll have to keep you up
Shit maybe I’mma keep you up, boy
I been drinking coffee
And I been eating healthy
You know I keep it squeaky
Saving up my energy
من الكواليس
من كواليس التصوير
كانت هذه تفاصيل خبر إريانا جراند تكشف كواليس "34+35" وقبلتها لدالتون جوميز هى الأبرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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