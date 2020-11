شكرا لقرائتكم خبر عن إريانا جراند تكشف كواليس "34+35" وقبلتها لدالتون جوميز هى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدت النجمة العالمية إريانا جراند أنها مغرمة بعمق بصديقها دالتون جوميز، حيث ظهرت جراند بإحدى الصور وهى تقبله، وكانت هذه الصورة ضمن عدد من الصور التى نشرتها إريانا جراند على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من كواليس تصوير كليبها الأخير "34+35"، والذى حقق نجاحا كبيرا منذ الساعات الأولى لعرضه.



جراند تقبل صديقها جوميز

كما ظهرت جراند ذات الـ (27 عاما) وهى تحتضن المخرج Director X الذى قام بإخراج كليب "34+35"، كما ضمت الصور عددا كبيرا من اللقطات من كواليس التصوير خلال تدريبها على إحدى رقصات الكليب.



جراند مع Director X

يذكر أن المعنيين بالأزياء و الموضة ركزوا على تصميمات ملابس إريانا جراند فى الكليب، وأبرزها فستانها القصير ذو اللون الوردى المزود بالفراء وهو من تصميم دار أزياء "Trashy"، ووصل سعره إلى 263 جنيه إسترلينى.

من الكواليس